Iezzo: "Osimhen vale dai 130 milioni in su. Con il Sassuolo Spalletti cambierà alcuni elementi in base al piano gara che ha in mente per la Champions"

L'ex azzurro e allenatore Gennaro Iezzo è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21:

"Al di là della scaramanzia il Napoli ha tutto per vincere lo scudetto, lo dimostra domenica dopo domenica, e poi perché le altre sono lontane, per classifica e per rendimento. Lobotka è un giocatore fantastico, il perno centrale di una squadra, anche contro la Cremonese ha dominato il centrocampo. Turn over con il Sassuolo? Non ne farei molto, magari farei riposare Zielinski, ma tutto dipende dal piano partita che Spalletti ha in mente per la gara di Champions contro l’Eintracht. Se pensa, ad esempio, che gli servirà Politano in Germania allora è probabile che giochi Lozano a Reggio Emilia e viceversa. Mario Rui o Olivera? Forse più il portoghese, perché il Napoli col Sassuolo dovrà essere preciso nel palleggio per uscire fuori dalla pressione. Osimhen? Se continua così a fine stagione la sua valutazione non può essere inferiore ai 130 milioni di euro, ma come base d’asta, intendo, perché purtroppo nel calcio di oggi non esistono calciatori incedibili, per la serie A come per tutti i club del mondo. Dinanzi a certe offerte non si potrà dire di no e sono sicuro che il Napoli stia lavorando già da tempo all’eventuale erede di Osimhen".