Iezzo: "Non bisogna sottovalutare il Cagliari, Spalletti vuole restare al comando della Serie A. Ospina si fa sempre trovare pronto"

Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha qualche arma in più rispetto agli anni passati. Con il Cagliari è una partita da non sottovalutare, Mazzarri è uno di quelli che arriva sempre al suo obiettivo anche entrando a campionato in corso, lavoro molto sull’approccio alle gare e la testa dei giocatori. Ospina è sempre uno che si è fatto trovare pronto ogni vota che è stato chiamato in causa. Spalletti proverà a fare la migliore formazione, vuole restare in testa al campionato e non pensa all’Europa League ora".