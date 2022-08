Iezzo a CN24: "Dispiace per Meret, non gli abbiamo dato una mano! Deve imparare a fregarsene delle critiche e su Kepa..."

Calciomercato Napoli. Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Iezzo si è soffermato sull'arrivo al Napoli di Kepa, che andrà a sostituire Alex Meret che a sua volta dovrebbe essere ceduto:

"Kepa è un portiere molto forte, il più pagato della storia e le sue abilità non si possono discutere. Viene però da un periodo complicato nel quale ha giocato davvero poco, quindi bisognerà vedere in che condizioni arriverà e quanto tempo ci metterà ad integrarsi".

Su Meret: "Francamente mi dispiace, perchè continuo a pensare che sia un grande portiere con tanto talento. Non ha sentito la fiducia dell'ambiente per potersi affermare, unito a tanti infortuni che ne hanno condizionato la crescita. Ciò che ti fa crescere è giocare e questo a Meret è stato impedito. Oggi lo vediamo titubante, ma questo capita a chi non sente la fiducia dell'allentatore e della società. Meret deve capire che è un portiere fortissimo, fregandosene di quello che si dice in giro. Lui può giocare in qualsiasi piazza e sentire le critiche di questi giorni fa male, bisogna dire che a questo ragazzo non gli abbiamo dato una mano. Adesso è giusto che vada via, non ci si può aspettare che resti come secondo".

Su altri portieri: "In Italia non ne vedo molti superiori a Meret. Il portiere deve avere delle qualità caratteriali importanti, ma io avrei puntato su Alex".