Iezzo: "Meret un grande talento, sarebbe un peccato perderlo. Non lo hanno gestito bene..."

Gennaro Iezzo, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ad inizio campionato Meret era il titolare, Ospina si è conquistato il posto dopo l'infortunio dell'italiano. Adesso vediamo se la situazione si capovolgerà oppure se Spalletti vorrà continuare con l'esperienza di Ospina. Sarebbe un peccato perderlo, è un grande talento ed i vari tecnici non hanno fatto una grande gestione.