Iezzo: "Meret? Servirà almeno un mese e mezzo. A Mirante piacerebbe giocare nel Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Gennaro Iezzo, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Meret? Per vederlo in campo credo che si debba aspettare più o meno un mese e mezzo. L'infortunio credo che nasca dall'azione del gol annullato a Pandev. Capitano spesso cadute così, è molto sfortunato questo ragazzo. Marfella? Esordire al San Paolo sarebbe fantastico per lui, per di più contro la Juventus. Sarebbe un sogno. Ho sentito Antonio Mirante dopo l'infortunio di Meret. A lui farebbe sicuramente piacere".