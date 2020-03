Iezzo: "Meret secondo solo ad Handanovic, il Napoli può mettere paura al Barcellona"

Ultime Calcio Napoli - Gennaro Iezzo, ex portiere e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"David Ospina ha sicuramente grande esperienza internazionale, ed in questo momento dà garanzie al tecnico per quanto riguarda il gioco dal basso coi piedi. Anche se Alex Meret, se guardiamo le statistiche, esce fuori che sia il secondo dopo Handanovic per palloni giocati. Io, per esempio, ogni volta che il Napoli fa quell'uscita da dietro con il pallone tremo sempre, ma se Gattuso vuole così...".

Sulla partita di Champions League con il Barcellona: "Nel calcio nulla è impossibile, un Napoli concreto può davvero mettere paura al Barcellona. Il Napoli può giocarsi comunque le sue carte, come ha fatto sabato scorso contro il Torino, affronta una squadra che vorrà vincere la sua partita davanti al suo pubblico. I blaugrana sono undici fenomeni, questo, il Napoli, lo sa bene. Va detto che ci vorrà molto coraggio e allo stesso tempo fare attenzione ai grandi campioni che giocano nella squadra catalana".