Iezzo: "Meret può diventare il migliore al mondo, il Napoli non deve frenare la sua crescita"

Notizie Napoli calcio. Gennaro Iezzo, ex portiere di Cagliari e Napoli, parla a Marte Sport Live:

“Il gemellaggio che si festeggiava a Marassi quel giorno di tredici anni fa per la promozione in A fu incredibile. Ricordo che la notte precedente non riuscivamo a dormire, poi le notizie che arrivavano da Piacenza e alla fine l’invasione di campo qualche minuto prima della fine. Il Napoli deve puntare forte su Meret. E’ giovane e ha del tempo per poter limare i suoi limiti e diventare uno dei migliori portieri del mondo. Non va fermata la sua crescita”.