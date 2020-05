Iezzo: "Lasciar partire Meret sarebbe una follia pura, può diventare uno dei migliori al mondo! Anche con i piedi ha ottimi numeri..."

Ultime notizie calcio Napoli – Gennaro Iezzo, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Lasciar partire Meret sarebbe una follia pura, è uno dei giovani di miglior prospettiva a livello mondiale. Non vedo perché mandarlo via… Non so cosa hanno visto in lui nell’ultimo periodo e non capisco perché non gioca. Va bene la questione di uscire palla al piede ma il portiere serve soprattutto a parare. Meret ha fatto delle parate che valevano dei gol, se non gioca vuol dire che Gattuso non vede in lui un fenomeno come invece capita a me e ad altri. Le percentuali di passaggi riusciti di Meret è altissima, cerca anche il cambio di gioco spesso. Poi è ovvio, magari sotto pressione la spazza via ma diamogli il tempo di maturare…”