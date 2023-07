Iezzo: "La Juve deve dare a Giuntoli il tempo di lavorare, futuro di Osimhen? Ecco cosa penso"

Notizie Calcio Napoli - L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, ha commentato ai microfoni di Sportitalia i temi più caldi del calciomercato appena iniziato:

“Brozovic in Arabia per 18 milioni? SI poteva fare meglio, poteva ambire anche a qualcosa di diverso. Non capisco la scelta di andare negli emirati quando poteva dare ancora molto al calcio europeo. Sono scelte di vita che fai quando vuoi portare a casa un contratto importante. Se ho mai rinunciato a contratti ricchi? Rifiutai all’AEK Atene che mi offriva un ingaggio importante e giocava la Champions League, ma nel calcio esistono anche i sogni e io decisi di restare al Napoli.

Tonali? Rispetto a Brozovic gioca in Europa in un club importante, il fatto cha abbia aiutato il Milan a mettere i conti a posto gli fa onore. È un giocatore in crescita e potrà fare bene, può diventare un punto fermo per la nazionale. Il problema è che, aldilà del Napoli e qualche altro club che riesce ad autofinanziarsi, dopo uno o due anni sei costretto a vendere i big. Milan e Napoli hanno vinto gli ultimi due scudetti con gestioni molto tranquille, dimostrando che non c’è bisogno di strapagare i giocatori ed offrirgli ingaggi insostenibili. Così però poi a forza di vendere i giocatori migliori il campionato può indebolirsi.

Addio Giuntoli? Penso che la Juve dovrà riprogrammare, sarà un periodo di rinascita. Giuntoli farà bene, è uno che si fa sentire anche sul campo e collabora a stretto contatto con giocatori e società. Dipende dagli investimenti che la Juve potrà fare sul mercato per costruire una squadra importante, non penso che i bianconeri faranno acquisti folli. Al ds va lasciato il tempo di lavorare".

Osimhen? Lui alza l'asticella, è uno che nei momenti di difficoltà ti trasfroma una palla lunga in occasione da gol, è di vitale importanza trattenerlo. Io sono convinto che lamento per quest'anno rimarrà al Napoli. Poi l'anno prpssimo si vedrà, dovesse arrivare un'offerta da 150 milioni penso che ADL ci penserebbe su ma trovare un altro Osimhen è difficile così come lo sarà trovare un sostituto di Kim.

60 milioni per Onana? Fossi l'Inter ci penserei. Io sono a favore della scuola italiana e in Serie A ci sono profili che fanno al caso dei nerazzurri. Caprile è un talento che farà parlare di sé ma quello che farà veramente la differenza è Vicario, può diventare uno dei migliori. Il Napoli con Meert è in buone mani".