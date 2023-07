Iezzo: "Il ritorno di Gollini è una grande notizia. Caprile? Ha fatto la scelta giusta, solo giocare ti fa crescere. Zielinski? Il suo problema è la continuità" | VIDEO CN24

All'inaugurazione del Club Napoli Boscoreale 'Lava e Lapilli' era presente Gennaro Iezzo. Queste le sue parole ai microfoni di CalcioNapoli24:

“Una squadra ambiziosa come il Napoli, che deve far bene anche in Champions League, deve avere due portieri forti e sapere del ritorno di Gollini è un qualcosa di positivo. Si forma un gruppo portieri di un certo livello. Caprile? Sono sempre del parere che i giovani devono giocare. Allenarsi con i grandi campioni ti aiuta, ma solo la partita ti fa crescere. Zielinski? E' tra i centrocampisti più forti d'Europa ma il suo problema è la continuità. Lui non si sente discontinuo ma forse non sa neanche di avere qualità incredibili e che, con la sua personalità, risolverebbe tante gare. La pista araba ti arricchisce economicamente ma non ti fa continuare a grandi livelli. Maxime Lopez non arriverà? In questo periodo sentiremo tanti nomi, l'allenatore sa cosa manca alla rosa e si cercherà, con la società, di migliorarla lì dove ci sono mancanze”.