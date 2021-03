Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Io confermerei Gattuso, ha già visto e vissuto il peggio del Napoli. Punterei forte su De Zerbi, è uno che sa adattarsi ogni partita, è uno che lavora davvero in un grande modo".