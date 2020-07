Iezzo difende Meret: "Se vogliamo dare le colpe pure sul gol di ieri, allora vuol dire che siamo fuori di testa"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Alex Meret durante Inter-Napoli? Se vogliamo dare le colpe pure sul gol di ieri, allora vuol dire che siamo fuori di testa. Davanti a lui aveva tanti calciatori, parte alla cieca e spesso può capitare, ma di colpe vere e proprie non ne ha. Ci sono molti rigori contro il Napoli che andavano rivisti al VAR, penso a quelli di Parma: quando non vai a rivederli, è normale sentirsi fregato ed è ciò che vedo in questo momento. Non va bene, perchè se c’è un VAR che può aiutare allora non capisco il perchè non debba essere consultato: altrimenti cosa l’abbiamo messa a fare?”