Iezzo: "Caprile? Empoli banco di prova, coppia Gollini-Meret tra le migliori. Su Buffon..."

Notizie Calcio Napoli – L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Gollini ottima alternativa a Meret? Ha risposto sempre presente, portiere di qualità che ha già dimostrato negli anni passati. Nel ruolo dei portieri possiamo stare tranquilli, una delle copie più importanti d’Italia. Buffon? Uno dei più forti della storia. Al di là delle simpatie i numeri parlano di un portiere di altissimo livello, finalmente si è ritirato perché negli ultimi anni l’età si faceva sentire. Fuori dal campo è un ragazzo d’oro, noi tutti tifosi italiani dobbiamo essere fieri di aver avuto un talento del genere. Oggi il portiere è parte integrante della costruzione di gioco, le statistiche dicono che in una squadra con centrocampo a tre i portieri sono tra i giocatori che toccano palla di più. Garcia vuole portieri pronti per un tipo di gioco come quello proposto dal Napoli negli ultimi anni.

Nuovo preparatore atletico? Gli ultimi infortuni sono una casualità, ogni preparatore predilige diversi metodi di lavoro. Ci sono annate dove nei ritiri si hanno problemi di affaticamento, dolori causati da un diverso tipo di preparazione a che poi svaniranno col tempo. L’importante è che non siano mai probelmi seri a livello muscolare

Caprile? L’Empoli sarà il banco di prova per capire se il ragazzo potrà difendere la porta del Napoli, la Serie B è diversa dalla Serie A, ma penso che il ragazzo abbia tutte le potenzialità per diventare un giocatore di livello, capiremo se sarà pronto per una piazza come Napoli”.