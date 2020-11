Iezzo: "Alternanza tra i portieri sta danneggiando solo Meret, bisogna fare una scelta!"

Ultimissime notizie calcio Napoli – Gennaro Iezzo, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“L’alternanza tra Alex Meret e David Ospina sta danneggiando solo il primo. Il colombiano ha le spalle larghe ed esperienza mentre l’ex Udinese no, così si trova in difficoltà. Bisogna fare una scelta: uno deve essere il titolare in campionato e l’altro in Europa League ed in Coppa Italia. In ogni caso, io non avrei nessun dubbio a scegliere Meret, nei prossimi dieci anni sarà tra i migliori dieci portieri in Italia senza dubbio”.