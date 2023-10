Iezzo a CN24: "ADL grande personalità, Garcia ha ragione su un aspetto. Questione scommesse? Ecco cosa penso"

Notizie Calcio Napoli – L’ex portiere azzurro Gennaro Iezzo è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24 Live:

“ADL con noi a Castel Volturno? Erano altri tempi, erano i suoi inizi nel mondo del calcio. Si parlava un po’ di tutto, aveva quella personalità e quel carisma che faceva bene a tutti quanti. Momenti negativi? Per fortuna sono stati pochi, ma a volte è capitato e lui cercava di riportare il buon umore e fare sentire la sua presenza, quado chi comanda il club ti sta vicino fa sicuramente bene. Il presidente non è mai entrato nei discorsi tecnici, ha sempre dato libera scelta agli allenatori. Ha una sua personalità, non è come Berlusconi o Moratti, ha sempre lasciato lavorare gli allenatori con tranquillità. Garcia un errore? Il discorso è che oggi va trovato il capro espiatorio, penso che in questo momento le colpe vanno divise con chi scende in campo, questa squadra dal punto di vista di voglia e cattiveria non è la stessa dell’anno scorso.

Vedo tante facce tristi e va capito se è un discorso di spogliatoio o sono dinamiche extra campo. Garcia dice che manca aggressività? Su questo ci ha preso tanto, ricordo un’intervista dove Spalletti disse che su un calcio d’angolo il Napoli prende la ripartenza e 11 giocatori come matti vanno a rincorrere gli avversari, oggi questa cosa non c’è e su questo ha ragione. Questione scommesse? Bisognerebbe fare un percorso a livello piscologico a determinati giocatori che soffrono di ludopatia, la ludopatia è un problema per tutti. I ragazzi vanno aiutati e la federazione dovrebbe dare una mano. Diventi ludopatico quando metti a repentaglio il tuo patrimonio, quel soggetto non guarda al patrimonio, il discorso è molto complesso. Giocare con responsabilità non fa male a nessuno, chi ha un patrimonio di svariati milioni di euro non ha bisogno di 10.000 € di vincita. Rispettare sempre le regole, ma chi ne ha bisogno va aiutato. Non ho mai avuto compagni di squadra dediti alle scommesse o che soffrivano di ludopatia”.