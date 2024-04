Iezzo a CN24: "Manna nuovo ds Napoli? Non deve avere paletti dalla società! Su Meret e Caprile..."

Calciomercato Napoli - L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Napoli-Atalanta 0-3? Sin da quando fu mandato via Garcia ci siamo concentrati troppo sul problema allenatore e non sui calciatori, io penso che il gruppo di alibi non ne aveva prima e non ne aveva dopo. Forse non c’è più la voglia di fare grandi risultati, forse c’entra il discorso contrattuale oppure inconsciamente scendere in campo con la convinzione di essere la squadra più forte. L’ho sempre detto e lo ribadisco, forse la squadra si è seduta un po’ sulla vittoria dello scudetto e quando non sei abituato a farlo può accadere un calo, non è una cosa che è successa solo al Napoli. Per uscire fuori da situazioni difficili serve anche l’aiuto del club.

Manna nuovo ds? Ci sono direttori sportivi con esperienza e giovani lungimiranti che lavorano con i ragazzi e pensano al futuro. La cosa importante a prescindere dal nome, è che deve avere la possibilità di lavorare in autonomia: questo bisogna capire, il club deve dare la possibilità ai dirigenti di lavorare con la propria testa, se invece vengono messi paletti su paletti tutto cambia. Il Napoli dovrà saper fare un buon mercato in uscita, e capire in quale posizione di classifica verrà terminato il campionato. Senza Europa bisogna riprogrammare tutto, ci troveremmo di fronte ad un Napoli molto giovane: trovare un dirigente bravo come lo Giuntoli di dieci anni fa, con prospettiva, può essere un passo per iniziare bene la nuova programmazione.

Meret? Mi aspetto il rinnovo con il Napoli, anche se mi piace molto Vicario che farà parlare di sé per tanti anni. Oggi invece bisogna capire anche quale sarà il futuro di Caprile, che è di proprietà del Napoli, e può essere un buon profilo per una squadra pronta per ripartire senza troppe aspettative”