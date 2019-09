Icardi, le prime parole da giocatore del PSG: "Grande passo in avanti nella mia carriera, voglio vincere titoli!"

Ultime notizie calcio - Alla fine la telenovela Mauro Icardi si è conclusa con l'approdo del centravanti argentino al PSG. Il bomber ha così deciso di salutare Milano, dopo aver rifiutato il corteggiamento, tra le altre, di Napoli e Roma, approdando in uno dei club più ricchi ed importanti al mondo. Proprio a proposito di questa sua nuova avventura l'ex Sampdoria ha affidato ai microfoni del sito ufficiale del Paris Saint-Germain le sue prime parole da calciatore della società parigina:

"Sono molto contento perché è una grande soddisfazione giocare in una squadra come questa, per me e per la mia carriera è una grande opportunità e spero di fare il massimo. Giocare in un top team insieme a grandissimi giocatori è una bellissima sfida. Questo aspetto è stato decisivo nel momento in cui mi ha contattato il Psg e ho deciso di accettare. Ho fatto un grande passo in avanti nella mia carriera e spero di vivere grandi emozioni qui.