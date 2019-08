Icardi, l'avvocato: "Chi ha pubblicato i documenti dovrà rispondere per vie legali! Risarcimento? E' una conseguenza dell'atto

L'avvocato di Mauro Icardi, Giuseppe Di Carlo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset dopo la diffusione dei documenti legali della querelle tra l'argentino e l'Inter. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Avvocato, partiamo dal documento. Le sue pagine circolano sui social, sulle chat. Com’è successo?

Tutti sono sorpresi dalla richiesta di risarcimento. È stata definita l’attacco più pesante di una guerra che sta logorando le parti…

"Voglio chiarire. La richiesta di risarcimento è una conseguenza necessaria dell’atto. Non fa parte di un’iniziativa personale del giocatore. L’atto sarebbe stato incompleto senza la specifica di risarcimento del danno subito non inferiore al 20% del compenso annuo”.

Ci faccia capire, Icardi non le ha chiesto di ottenere un risarcimento dall’Inter?

"No, vi ripeto, è una formula obbligatoria della domanda. Non avrei potuto fare diversamente. Sarebbe stato un documento monco. Se il Collegio certificherà la condotta discriminatoria dell’Inter, il risarcimento sarà una conseguenza naturale. Vale per tutti, non solo per Icardi".