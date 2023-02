Ibra a Sky: "È il momento del Napoli, Spalletti merita lo scudetto! Kvara e Osimhen davvero forti"

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, dopo la gara vinta contro l’Atalanta:

Il Napoli è una delle squadre più forti che hai visto in carriera?

"Il Napoli sta facendo bene, non è un segreto. Si vede dai risultati, anche in Champions, e dalla classifica. E’ il momento del Napoli. Kvara sta giocando bene, Osimhem è forte. Ma in realtà è che tutta la squadra ad essere forte. Se loro due fanno bene è grazie alla squadra, non è che individualmente si fa la differenza. E’ i collettivo che fa bene, poi secondo me hanno un allenatore forte come Spalletti che non ha ancora vinto lo scudetto e lo merita. Quest’anno mi sembra che tutto vada nella loro direzione".