As, Calemme: "Callejon ha rifiutato a febbraio un'offerta dalla Spagna perchè non voleva lasciare Napoli. E' l'unico azzurro che lavorerà gratis fino a fine stagione"

Calciomercato Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS:

“Qualche giorno fa Mertens già dichiarò che stava provando a convincere Callejon a restare a Napoli. A mio avviso non è solo questione di convincere, ma di aprire una trattativa che per ora non c'è. Callejon è uno dei pochi giocatori che ha scelto di prolungare fino alla fine della stagione senza nessun tipo di guadagno, tutti i suoi colleghi saranno pagati per luglio e agosto, lui no. La volontà del club sembra quella di voler chiudere il rapporto, ma aspettiamo. Callejon probabilmente tornerà ad essere titolare col Milan, nei big match viene sempre impiegato da Gattuso, con la Roma è stato decisivo. Se con il Milan fa un'altra grande prestazione e continua così fino ad agosto, magari le cose possono cambiare. Mertens e Insigne sarebbero ben felici di avere Callejon con loro, lo spogliatoio è tutto con lo spagnolo. Futuro? Callejon non ha voluto trovare accordi con altri club, non c'era volontà di firmare in questo momento. Trovare un altra squadra in Spagna non sarebbe un problema, con un ingaggio ridotto ci sono già tre squadre che lo prenderebbero subito. A febbraio Jose ha rifiutato una grande proposta da un club della Liga perché non era convinto di voler lasciare il Napoli. E non lo è nemmeno adesso".