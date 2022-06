Iannicelli: "Telenovela Mertens-De Laurentiis, nessun successo del belga con Lazio e Roma"

Napoli - Le parole di Peppe Iannicelli nel suo editoriale per Optimagazine.com sul momento del Napoli : "Quella tra Mertens e De Laurentiis sta, giorno dopo giorno, assumendo i contorni di una telenovela. La mia impressione è che ogni giorno che passa possa allontanare piuttosto che avvicinare le parti. Nella complessa trattativa entrano in gioco fattori tecnici, anagrafici, economici, sentimentali. Il valore di Mertens è indiscutibile nonostante la data di nascita sulla carta d’identità. E’ un calciatore che può esser ancora decisivo e determinante. La linea economica del Napoli è chiara: ridurre il monte ed il tetto ingaggi. Ed in tale prospettiva la distanza tra le parti è consistente anche se al momento Mertens, che pure si à guardato intorno, non ha trovato estimatori all’altezza delle sue aspettative.

Mertens ha provato a bussare alle porte di Roma e Lazio senza successo. Proverà ancora in Europa oppure anche per lui potrebbero aprirsi le porte delle Americhe? Di certo sembra sfumare la prospettiva di un suo futuro come dirigente del Napoli. Ne avrebbe avuto le attitudini e le caratteristiche sul modello di Nedved, Maldini e Zanetti. Ma a differenza di questi campioni, il campione Mertens non ha vinto con tanto di stoccata a Spalletti. E questo fa tutta la differenza del mondo".