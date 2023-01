Iannicelli: "Salernitana-Napoli, la trasferta sarà vietata ai napoletani: che ingiustizia!"

Napoli Calcio - Trasferta di Salerno vietata. Tra le altre misure, gli scontri sull’A1 potrebbero costare anche questa decisione come riferisce Peppe Iannicelli via Radio Marte definendola però un’ingiustizia: “Vedrete che come conseguenza ci sarà il divieto per le prossime trasferte tra cui all’Arechi: sarebbe una profonda ingiustizia poiché verrebbero puniti tifosi perbene, impedendogli di andare allo stadio a tifare la propria squadra, piuttosto che quei criminali", evidenzia il collega. E' attesa per oggi la decisione a proposito proprio di quanto accaduto domenica.