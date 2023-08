Iannicelli: "Questione Spalletti una pantomima, ora paghi e De Laurentiis non faccia sconti"

Notizie Calcio Napoli - Il collega Peppe Iannicelli ha commentato ai microfoni di Canale 21 la situazione tra il Napoli e Luciano Spalletti, con il tecnico che ora è il nuovo ct della nazionale:

"La pantomima dell'anno sabbatico non mi è piaciuta. Avevo apprezzato la sua onestà quando aveva detto di non avere le forze mentali per ripetersi, perché obiettivamente sarebbe stato difficile fare meglio dell'anno scorso, però poteva risparmiarci tutta questa melassa retorica sulla figlia e la campagna: bastava dire che voleva una pausa per riflettere.

Adesso paghi fino all'ultimissimo centesimo, non solo l'ultimo. E' facile fare i bravi con la tasca, per non dire un'altra parola, degli altri: Spalletti deve pagare e pagherà, non avrà sconti da Aurelio De Laurentiis. Non demonizzo Luciano Spalletti, ma neanche ne accetto la beatificazione che sta ricevendo in questi ultimi giorni. Tra l'altro, c'è da dire che non ha raccolto tutto ciò che poteva, durante gli anni in cui ha allenato il Napoli. E' giusto, a mio avviso, che paghi la penale che ha sottoscritto nel momento in cui ha stipulato l'accordo con De Laurentiis".