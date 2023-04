Iannicelli: "Martedì partita centrale della stagione, l'Uefa ha capito l'errore ed ha designato l'arbitro migliore al mondo"

Il noto giornalista Peppe Iannicelli a Canale21 ha commentato il pareggio per 0-0 tra Napoli e Verona:

"Sottoscrivo la scelta di Spalletti di gestire il turnover anche in maniera importante. La partita di martedì è diventata la partita centrale della stagione, che può proiettare il Napoli verso un traguardo che io ritengo assolutamente alla portata degli azzurri. Parlo già della finale di Istanbul, perchè dall'altro lato del tabellone mi pare vada configurando il passaggio dell'Inter.Â

Voglio dire una cosa: la partita di mercoledì è stata pesantemente condizionata dagli errori dell'arbitro. A me non piace criticare gli arbitri per la valutazione sugli accadimenti di gioco. Ma non aver ammonito Leao per aver distrutto la bandierina del calcio d'angolo è un errore gravissimo. Lì non c'è da discutere, la spinta o il contatto, prima la palla e poi l'avversario. La cosa più grave sapete qual è? La storia della bandierina distrutta è andata avanti da quasi due minuti: possibile che nessuno dalla sala Var abbia comunicato 'guarda ci vuole il cartellino'? Di tutto il tean di arbitri, var room, quarto uomo, collaboratori, quasi dieci eprsone che conoscono il regolamento a memoria, nessuno che dice all'arbitro hai sbagliato ammonisci. Poi manca una punzione per il Napoli da una azione da cui è nato il vantaggio del Milan.

L'Uefa ha capito l'errore molto grave compiuto dal suo direttore di gara, che era proiettato verso la finale, era uno dei candidati ad arbitrare la finale di Istanbul e ha designato l'arbitro della finale dei mondiali, Marciniak. saluto con soddisfazione questa designazione perchè la sfida tra Napoli e Milan è l'unica che è rimasta, ancora oggettivante, da determinare. Tutte le altre hanno un vantaggio importante, quidni la partita dove si concentra la maggiore pressione è quella di Napoli. Vorrei dire che questo sia anche un certificato importante per il peso politico che ha assunto il Napoli. Napoli maltrattato nella semifinale all'epoca di Benitez, massacrato dalla direzione arbitrale, oggi in campo la garanzia dell'arbitro oggi più forte al mondo. Più competente, più capace e meno condizionabile. Per cui penso che da questo punto di vista, l'occasione per il Napoli sia enorme"