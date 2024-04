Iannicelli: "La gestione manageriale ha generato casi su casi nel Napoli: Zielinski e Osimhen su tutti"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli:

Io credo una cosa: a me sinceramente in questo momento il nome dell’allenatore non interessa. A me interessa la struttura e l’organizzazione manageriale, perché il vero deficit che ha palesato il Napoli quest’anno è stato di organizzazione manageriale. Non parlo di capacità padronali di De Laurentiis, che sono chiare, parlano per lui i risultati tecnici ed economici. Parlo di risultati gestionali, ho apprezzato in settimana il valore della figlia Valentina e di Bianchini, manager preparati. Se debbo dire che la gestione sportiva sia stata fatta con la stessa professionalità e qualità, io non riesco a dirlo. Perché quest’anno il Napoli ha peccato clamorosamente proprio su questo, alimentando casi su casi. Il più clamoroso è stato il caso Osimhen, ma anche la vicenda Zielinski. Vi pare possibile che oggi il Napoli debba privarsi di Zielinski che ha fatto scelte diverse, conflittive e divisive, ma finché viene pagato dal club di De Laurentiis secondo me è una risorsa che deve essere impiegata nel miglior modo possibile. La risposta che ora mi attendo da De Laurentiis, da padrone eccellente che è, qual è il valore organizzativo che vuoi dare a questo club se lo vuoi proiettare nel futuro del calcio.