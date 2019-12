Iannicelli: "Ieri punto inutile e disastroso: difficile trovare un solo responsabile"

Il noto giornalista Peppe Iannicelli ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Campania Sport, circa l'attuale momento del Napoli:

"Carlo Ancelotti in molti lo vorrebbero allontanato dalla panchina azzurra, eppure Maurizio Sarri e Ancelotti, nelle ultime due partite, a ben vedere hanno collezionato gli stessi punti.

Il punto di ieri è stato inutile ed è disastroso che sia questo il cammino in campionato del Napoli, a prescindere da chi va in campo. In Champions League, tuttavia, è diverso: numeri alla mano, il Napoli può addirittura chiudere da primo del girone. I responsabili sono tanti, difficile trovarne uno solo in questo momento negativo della squadra".