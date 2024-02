Iannicelli: "Idolatrare Spalletti ha condizionato tutto: errore gravissimo la cittadinanza solo a lui"

Il giornalista Peppe Iannicelli durante la trasmissione Campania Sport su Canale21 ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Non riesco a salvare molto di questa stagione, forse nulla. Alla fine, l'errore di idolatrare Spalletti e di dare solo a lui la cittadinanza data solo a Spalletti - errore gravissimo - ha condizionato tutto. De Laurentiis era convinto di centrare almeno il quarto posto, nella migliore delle ipotesi: per questo ha esitato e mandato via Garcia troppo tardi. C'è un rapporto malato anche tra club e calciatori, che chiedono soldi appena indovinano delle prestazioni positivi. Dinanzi ad errori decisivi che possono costare decine di milioni di euro, però, nessuno vuole pagar ele conseguenze. 11 punti sono colmabili? Questo Napoli non può colmarne nemmeno 3, secondo me".