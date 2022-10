Iannicelli controcorrente: "Le squadre di Spalletti vengono meno nel momento clou, con il Torino qualche scricchiolio"

Notizie Napoli calcio. Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Peppe Iannicelli, analizzando il successo del Napoli di Spalletti contro il Torino:

"C'è una costante nella carriera in Italia di Spalletti, non dei campionati vinti in Russia, che ci deve far riflettere. Nelle ultime dieci partite, che sono quelle che decidono la stagione, le sue squadre vengono meno. Storicamente, nei momenti clou come dopo Bergamo, dove il Napoli vince una battaglia sportiva enorme, crolla miseramente. Un punto in tre partite. Era successo a Roma, a Milano, questo aspetto deve farci riflettere. In qualche misura nella gara stradominata col Torino, credo che la prima mezz'ora sia stata la migliore della stagione, lo abbiamo rivisto. Basta rallentare un attimo, il Toro fa un gol e per poco non ne segna un altro poco prima dell'intervallo, che avrebbe completamente riaperto la gara. Su questi scricchiolii bisogna lavorare, perché sono quelli che fanno la differenza tra lo scudetto, il secondo, il terzo e il quarto posto".