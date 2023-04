Iannicelli: "Che inizi la festa, si è fatta l'impresa! Scudetto la chiusura del cerchio, sulla Juve..."

"Partita di stasera quasi irrilevante per merito degli azzurri, che hanno scavato un solco sulle avversarie. Dal punto di vista agonistico, morale ed etico invece è stata la madre di tutta le battaglie. La Juve e l’antitesi del Napoli, stasera si sono sfidati due modi opposti di gestire la vita del club. I bianconeri fino a finale di Cardiff erano sicuramente un modello apprezzabile: stadio nuovo, grandi risultati sportivi in Italia e grandi investimenti.

Dopo c’è stata una serie di errori e nefandezze che poi vedremo se sfoceranno nel penale. Napoli invece sempre lineare, un percorso iniziato con il 3-3 con il Cittadella davanti a 60mila persone, rimane nella memoria il gol di Gnoffo. Oggi si chiude il cerchio, non è solo una vittoria sulla ma la dimostrazione che si po' fare calcio tenendo in ordine i bilanci con grande capacità di rinnovarsi con coraggio. Lo 0-1 di stasera è forse più importante del 5-1 dell’andata, più importante del 2-1 a San Siro contro il Milan.

La Juve merita di essere giudicata equamente ma senza sconti. C’è stata una grande risposta a chi, utilizzando anche come pretesto l’eliminazione del Napoli dalla Champions League, parlava di campionato italiano mediocre, la volpe che non arriva all’uva. I partenopei hanno scavato un solco e se ci sono 5 italiane tra le 12 semifinaliste ciò significa che il nostro calcio è tutt’altro che mediocre. Oggi possiamo dire la nostra insieme a Liga, Bundesliga e Premier League. Complimenti per l’impresa e che ora inizi la festa"