Iachini: "Dybala come Mertens, può far bene da falso nueve"

Giuseppe Iachini, ex allenatore dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di TuttoJuve.com. Ecco le sue parole.

Credi che Paulo Dybala, tuo giocatore a Palermo, potrebbe trovare nuova linfa con Maurizio Sarri in panchina? "Con me, ha giocato da prima punta e lo vedevo da 'falso nueve' un po' come Sarri ha fatto giocare Mertens. Può interpretare diversi ruoli in attacco, l'ultima stagione fa parte di quello che è il suo percorso di crescita. Non dimentichiamoci che ci sono stati anche i mondiali ed è chiaro che può aver un po' pagato la condizione fisica. Ha grandissimi doti tecniche e qualitative, avrà modo con il nuovo tecnico di esprimere tutto il suo potenziale".

A proposito di Sarri, come lo vedrai alla Juventus? "E' il trionfo della gavetta, penso si ritenga fortunato perché il suo percorso e le squadre diverse hanno portato un enorme arricchimento e una grande conoscenza di quelle che sono le dinamiche di questo sport. La Juventus, per sostituire Allegri che aveva vinto tanto, ha scelto l'allenatore giusto".

Quindi non è una scommessa? "No, perché la Juventus ha la vittoria nel dna e lotterà in Italia per vincere entrambe le competizioni. Sono due trofei alla portata. Non ci dimentichiamo che Napoli ed Inter si stanno rinforzando, questo porta più equilibrio all'interno della manifestazione e son curioso di capire che cosa accadrà. Però i bianconeri lotteranno anche per la Champions, però ad oggi mi sembra azzardato parlare di obiettivo primario per un allenatore che è appena arrivato. E' una competizione un po' a se, ci vogliono diverse situazioni favorevoli per trionfare".