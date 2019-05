Iachini a CN24: "Di Lorenzo è perfetto per il calcio di Ancelotti, merita il passaggio al Napoli! Bennacer? Ha ottimi margini di crescita"

Giuseppe Iachini, allenatore, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"Giovanni Di Lorenzo ha fatto un ottimo percorso. Ha affrontato con personalità il suo primo campionato di Serie A. E' cresciuto tanto sotto l'aspetto difensivo e la personalità in fase di spinta. Ha cambiato modulo con il 3-5-2. Per il Napoli è perfetto perché per Carlo ha un'ottima spinta e una buona qualità sul fondo per metterla dentro. Sicuramente non a caso ha segnato, nello stesso tempo è un grande professionista: è molto serio e meticoloso. Merita il passaggio in una squadra come il Napoli.

Di Lorenzo-Malcuit? Sono giocatori che possono abbinare una buona fase difensiva ad una buona spinta. Per quello che è il gioco di Carlo, loro sono terzini che sanno fare tutto: sotto la guida del mister potranno crescere ancora di più.

Giovanni è cresciuto anche dal punto di vista della personalità: ha l'età giusta per questo nuovo percorso, non ho dubbi possa fare questo ottimo lavoro. E' un giocatore giovane, sarà anche Carlo a dargli le giuste direttive.

Ad un allenatore fa piacere vedere che i suoi giocatori sono richiesti perché vuol dire che il lavoro in settimana e sul campo frutta. Veto su Di Lorenzo? In questo caso non mi è stato detto niente, era più un'idea futura che non nell'immediato probabilmente.

Mi è dispiaciuto tanto vedere l'Empoli retrocesso, abbiamo fatto una buona rincorsa e quando c'ero io eravamo salvi.

Bennacer? Sfondate una porta aperta, tutti dicevano che non poteva giocare davanti alla difesa invece con il lavoro si è dimostrato un ottimo calciatore in quella zona di campo. Abbina ad una buona tecnica anche un ottimo recupero di palla. Lui ha la verticalizzazione nelle sue corde ma partecipa molto all'azione, è un ex trequartista. Ha ottimi margini di crescita, ha già fatto vedere buone cose secondo me.

Valzer di panchine? Vedremo. E' stato fatto un grande lavoro al Sassuolo, sono arrivato che eravamo penultimi. Nello stesso tempo anche ad Empoli si sono gettate le basi per il nuovo modulo, la squadra ha sempre giocato bene. Eravamo salvi quando siamo andati via. Mi piacerebbe il giusto progetto per lavorare nella maniera migliore".