Hysaj, l'agente: "Gattuso vuole convincerlo a restare, ma la scelta spetta a lui! Su Di Lorenzo e Mario Rui…”

Ultimissime notizie calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo:

“Credo che la società ha sempre saputo il valore dei calciatori, forse chi li allenava prima la pensava diversamente e il club l’ha seguito. Io sono convinto che se Gattuso fosse arrivato all’inizio della stagione, con questa Juve, oggi il Napoli starebbe lottando per lo Scudetto. Accontentiamoci della Coppa Italia e non diamo per scontato che usciremo dalla Champions League. Poi ora riparte un nuovo campionato e riprende anche la corsa per il quarto posto.

Le prime sconfitte di Gattuso al Napoli? Perdere quelle partite era una normalità, perché era arrivato un allenatore nuovo e aveva bisogno di tempo. In più ricordiamo che in quel periodo il Napoli ha affrontato squadre come Inter e Fiorentina. Il tecnico doveva avere il tempo di lavorare ed entrare nella testa dei calciatori.

Vittoria della Coppa Italia per i miei assistiti? Sono stato fino alle sei del mattino con loro e abbiamo festeggiato insieme. È stata una vittoria fantastica quasi da fiaba, nel senso che lo scorso anno Di Lorenzo era retrocesso con l’Empoli in B e ora ha vinto il trofeo. Ieri per Mario Rui e Hysaj, sempre un po’ contestati dalla stampa e dai tifosi, è stata una rivincita in tutto e per tutto. Da quando è arrivato Gattuso entrambi hanno dimostrato di essere terzini di livello. Secondo me il Napoli, i napoletani e la stampa devono iniziare a pensare che la squadra azzurra ha tre dei terzini migliori d’Italia. Ieri abbiamo visto quelli della Juve e non credo che siano superiori a Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui. Bisogna essere consapevoli dell’importanza dei proprio calciatori.

Il campionato ripartirà daccapo, inizia il bello ora. Bisogna credere nel raggiungere il quarto posto e passare il turno in Champions. Come ha detto il Presidente ieri, sognare aiuta a fare meglio il proprio lavoro.

Futuro Hysaj? Il Napoli vuole rinnovare il contratto, Gattuso sta facendo un’opera di convincimento verso il ragazzo. A me farebbe anche piacere, ma chi deve essere convinto di tutto è il calciatore. Se il giocatore non è convinto è giusto che non si vada avanti. Gattuso sta provando a farlo restare perché non è facile trovare di meglio se hai tre terzini che sono di livello importante. Anche ieri sera dopo la partita il tecnico ha tentato di parlargli, ma la scelta spetta al lui. Il ragazzo è un po’ traumatizzato dall’anno e mezzo vissuto con Ancelotti.

Caso Multe? Il presidente è talmente intelligente che arriverà a una soluzione positiva per tutti. Aspetterà che i tempi siano maturi per agire”.