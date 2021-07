Hysaj, l'agente: "Caos con i tifosi della Lazio? Un equivoco, ma ha ricevuta tantissima solidarietà"

Ultime notizie calcio Napoli - Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

"Hysaj? C'è stato un equivoco sotto tutti i punti di vista. Lui ha cantato la canzone perché faceva parte di una serie tv, non conosceva il significato della canzone e l'ha cantata in totale buonafede. A maggior ragione, essendo albanese e non italiano, l'ha fatto con purezza. Un gruppo di tifosi ha avuto quella reazione ma ha ricevuto anche tantissima solidarietà da tutti i tifosi della Lazio, che hanno esposto striscioni a suo favore. C'è una grandissima maggioranza di tifosi che si è comportata benissimo. Che Sarri ha trovato? Entusiasta, che piace molto alla squadra. Ha trovato una predisposizione dei calciatori ad apprendere le ideologie di lavoro. Sono convinto che, come il Napoli, la Lazio farà un grandissimo campionato. Credo molto anche nella Roma: penso siano tre squadre che potranno impensierire Inter e Juventus".