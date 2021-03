Hugo Maradona è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Insigne è esploso, può succedere perché lui sente più di tutti la maglia del Napoli. E’ esploso perché il Napoli non poteva non vincere quella partita. Lorenzo avrà detto tante cose nello spogliatoio ma nessuno lo avrá ascoltato ed è esploso. Sente la maglia più di tutti".