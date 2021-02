Hugo Maradona: "Granada? Un bel regalo per la nostra famiglia: corsi anche per Diego e Lalo"

Napoli Calcio - Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Hugo Maradona:

Hugo Maradona

“Granada? Una serata bellissima perché tutta la mia famiglia anche i miei genitori si è ritrovata lì per quella partita e aiutare mio fratello Lalo in quella nuova esperienza. Napoli? Bisogna stare attenti, loro sono molto pericolosi in contropiede e hanno due attaccanti molto veloci ma il Napoli ha la forza per ribaltare il risultato. Gattuso? Non lo conosco, a volte non capisco come posiziona i giocatori in campo ma mi piace la sua grinta. Vado a Castel Volturno ogni due, tre anni per vedere qualche allenamento. Ho buoni rapporti con Insigne e Koulibay come con Benitez e Sarri".