Hugo Maradona: "De Paul molto duttile, ecco in quali ruoli può giocare. Da vedere l'adattamento alla squadra"

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"De Paul è un giocatoreche si è adattato molto bene al calcio italiano e può giocare in tanti ruoli: esterno, ala, seconda punta, mezza punta... Bisognerebbe vedere come si potrebbe adattare alla realtà di Napoli. L'Udinese non è il Napoli. Credo che possa adattarsi bene, il napoletanom è molto simile agli argentini. Con la città non ci saranno problemi, vediamo dal punto di vista tecnico come si integrerà. Ho visto giocare poco Almendra. E' un buon giocatore, è abituato a giocare in uno stadio pieno".