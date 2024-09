Higuain voleva un milione di euro, citò in giudizio il Napoli! Ecco cosa avvenne

Ultime notizie SSC Napoli - Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello” è intervenuto l’avvocato Mattia Grassani.

Di seguito le sue parole riportate dal comunicato stampa:

«Su Higuain è una vicenda più recente. Dopo il trasferimento alla Juventus rivendicò dinanzi al Collegio Arbitrale circa 1 milione di euro di tributi che il Napoli aveva versato allo Stato per la tassa sui Super ricchi. La querelle riguardava il soggetto tenuto al versamento: secondo Higuain l’importo doveva essere versato dal Napoli, mentre il club aveva una posizione diametralmente opposta. Higuain citò in giudizio il Napoli e subì in quella sede un sonoro KO. Si stabilì che la tassa doveva essere versata da Higuain e il calciatore fu anche condannato a pagare le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e le spese legali del Napoli»