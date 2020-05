Higuain ricorda: "Il trasferimento dal Real Madrid al Napoli? Il 90% dei giocatori non se ne sarebbe andato"

Ultime calciomercato - L'ex attaccante del Napoli Gonzalo Higuain, attualmente alla Juventus, torna a parlare e lo fa ai microfoni di TyC Sports soffermandosi sul suo futuro e sulla possibilità di tornare a giocare in Argentina:

"Il trasferimento dal Real Madrid al Napoli? Il 90% dei giocatori non se ne sarebbe andato. La mia decisione era quella di mostrare a tutti che la decisione che stavo prendendo non era sbagliata. Era un impegno molto forte crescere come giocatore e reinventarmi come persona. Ero convinto di ciò che stavo facendo.

Il River mi ha dato tutto, dalla possibilità di crescere fino a quella di arrivare in un top club come il Real Madrid, ma ora non so cosa succederà e in questo momento sono concentrato solamente sulla Juventus. La squadra di Gallardo è molto contagiosa, ha personalità, cinismo, tutto... Gli attaccanti hanno sempre tante occasioni da rete con questo tipo di gioco e chiaramente uno che ha militato nel River in passato, quando vede questa squadra, si immagina lì e pensa: 'Che bellezza!'"