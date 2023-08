Herta Berlino, parla l'allenatore: "Demme? Mai parlato con lui, solo voci di stampa"

Notizie Calcio Napoli - Con tutta probabilità Diego Demme resterà in azzurro. Il centrocampista sembrava destinato a tornare in Germania, più precisamente a Berlino. L'allenatore dell'Herta, Pal Dardai, smentisce in conferenza stampa qualsiasi voce sul possibile arrivo di Diego Demme dopo la vittoria dei suoi per 5-0 sul Greuther Fürth:

"Sarò sincero, Diego non dovrebbe offendersi. Ma l'ho letto solo sulla stampa. Non ho mai detto una frase su di lui. La voce era arrivata dalla stampa mesi fa. Non è colpa mia. Non ho nemmeno visto un'analisi video di come ha giocato ultimamente. Il club non è mai stato pronto a trattare intensamente con lui. Se un Diego Demme riporta qui la sua esperienza, allora va bene, ma non ho avuto una conversazione con lui".