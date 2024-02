Napoli - Lunga intervista di Marek Hamsik ai colleghi di Sky Sport che ha parlato anche della stagione del Napoli:

"Quest'anno sono accadute varie cose, il cambio di allenatore forse non programmato, ma la squadra è rimasta quasi la stessa, quindi dispiace cedere il Napoli in questa situazione. C'è sempre qualità per risalire, speriamo che il Napoli faccia ciò che ha fatto per gli ultimi anni combattendo per le posizione alte di classifica".