Napoli - Lunga intervista di Marek Hamsik ai colleghi di Sky Sport che ha parlato anche del suo futuro

"Hamsik allenatore del Napoli? Sarebbe incredibile, è bellissimo vedere quanto la gente ti vuole bene. Napoli mi vuole veramente bene, per me rappresenta la seconda casa e metà della mia vita, amici, una parte di me è di Napoli".