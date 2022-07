Hamsik, l'entourage a CN24: "Parlando con ADL una soluzione si troverà per il ritorno, può rientrare nello staff di Calzona"

Martin Petras, entourage di Marek Hamsik, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Non conosco Calzona di persona, so perché che lavoro può dare alla nostra nazionale della slovacchia se dovesse venire. I nostri allenatori migliori sono sotto contratto e allora serve uno da fuori che possa venire e metterci la disciplina e il gioco. Calzona ha tutto il mio appoggio mediatico per arrivare a diventare il nuovo ct della Slovacchia. Marek per ora giocherà ancora un anno o forse di più, potrebbe essere nello staff di Calzona perché conosce lui e la lingua.

Marek potrebbe tornare a Napoli in Champions League col Trabzonspor, lui tornerebbe sempre a Napoli con piacere. Potrebbe non essere felice il suo ritorno, da un lato sì ma dall'altro no perché una delle due squadre dovrebbe uscirne sconfitta. E' ancora al top della condizione e ha tanta voglia.

E' all'ultimo anno di contratto, non so se sarà il suo ultimo anno di carriera. Lui dice sempre che vuole riposarsi dopo il ritiro, ma io non ci credo conoscendolo. Se a Napoli tornerà bisognerà parlare solo col presidente De Laurentiis, se si dovessero mettere a tavola qualcosa sono sicuro che uscirà.

Purtroppo non c'è un nuovo Marek Hamsik in Slovacchia, non c'è un suo sostituto al momento per la Nazionale. Dopo la carrierà tornerà a Napoli e si godrà con la famiglia e gli amici sugli spalti un addio come si deve".