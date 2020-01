Hamsik, l'entourage a CN24: "Marek non tornerà a Napoli, vuole rispettare il contratto in Cina. Nuove regole? Callejon e Mertens non arriveranno"

Ultime calcio Napoli - Martin Petras, entourage di Hamsik, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Le sensazioni di Hamsik sono sempre positive. Ha fatto le feste in Slovacchia, sta bene. Per i cambiamenti c'è tempo, ma le nuove regole cinesi non riguardano lui che ha ancora altri 2 anni di contratto. Ovvio che se prima si parlava di Callejon e Mertens, ora sarà difficile. Questi calciatori non potranno mai arrivare, così come altri grandi nomi. Ritorno a Napoli? Vuoel restare in Cina, a 35 anni poi valuterà se continuare o dire addio".