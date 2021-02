Hamsik, l'agente: "Manca uno come Marek nel Napoli, nessuno ne ha raccolto l'eredità. Lo hanno fatto partire con troppa facilità"

Ultime notizie calcio Napoli - Martin Petras, agente di Marek Hamsik, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Penso che nessuno ha raccolto l’eredità di Marek. Lo hanno fatto partire con troppo facilità secondo me. Al Napoli manca uno come lui in questo momento. Lobotka? Ha fatto un grande campionato in Spagna all’esordio. Non capisco perché non riesce ad inserirsi in questo Napoli. Lo vedo in difficoltà con il calcio italiano a livello di adattamento”.