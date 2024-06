Guti arrabbiato con Kvara: "Mi ha promesso la maglia, la voglio della Georgia!"

Ultime calcio - In un'intervista a El Chiringuito TV, l'ex calciatore spagnolo Guti ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia. L'ex giocatore del 'Real' ha inviato a Kvara la propria maglia, accompagnata da una lettera:

"Spero che la maglia ti sia piaciuta e che i tuoi sogni diventino realtà. Ti aspettiamo a Madrid. Sono un po' arrabbiato con Kvara perché ci siamo scritti su Instagram e mi ha promesso la sua maglietta, che ancora non ho ricevuto. Lo contatterò da qui, spero che me la invieràa della nazionale georgiana, con la quale ora gioca a Euro 2024. Voglio davvero avere la sua maglietta a casa. Ma non voglio la maglia che butterà fuori la Spagna".