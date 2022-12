Guidolin: "Messi alla pari con Maradona! Sono da ammirare, perfezione individuale al servizio degli altri"

«Credo che dopo questa Coppa, Messi sia almeno alla pari con Maradona e secondo me non aveva nemmeno bisogno di vincerla per arrivarci». Francesco Guidolin ne ha parlato a Repubblica, e ammette che sperava finisse così:

«Facevo il tifo per lui, che tanto ci ha dato in questi anni. Meritava una gioia grande, dopo tutta la gioia che ha dispensato. Dal punto di vista calcistico, Messi è addirittura cresciuto: fenomeno risolutivo sempre, ma più deciso, più votato alla causa comune. Mai visto tanta abnegazione: nei supplementari ha mandato un pallone in corner di testa! In un calcio che giustamente esalta sempre di più il collettivo, e il Marocco ne è esempio perfetto, Messi come già Maradona resta la perfezione individuale al servizio degli altri. Possiamo solo ammirarli».