Guardiola: "Allenare in Italia in futuro? Mi piace molto, vengo spesso e il talento c'è. Su Allegri-De Zerbi..."

Ultime news calcio - Pep Guardiola è protagonista dell'evento ”Dialoghi sul Talento con Pep Guardiola", promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport Onlus e Fondazione Guardiola e con il supporto di Collisioni e ha parlato, prima dell'appuntamento davanti ai giovani, in conferenza stampa:

"Un piacere essere qui in Italia, non posso venire spesso ma è sempre bello essere qui. In nome della Fondazione GuardiolaSala siamo qui, grazie per aiutarci. Siamo qui per divertirci un po’, passare del bel tempo insieme. Io vado poche volte a fare queste cose, a fare interviste sia perché sono un po’ timido sia perché mi piace stare a casa, ma è bello essere qui".

Su come aiutare i giovani:

“Il talento non si sviluppa a casa sule letto con Instagram. Se vuoi essere un fotografo devi fare mille foto, capisci che sbagli tanto e poi vai avanti. Il problema di oggi è che tutti pensiamo a quello che dicono gli altri e non a quello che pensiamo noi stessi. Un calciatore oggi pensa di aver giocato benissimo, legge qualche critica e va a casa triste e viceversa quando pensa di aver giocato male, legge qualcosa di positivo e va a casa felice. I giovani devono pensare alla loro opinione che è quella che conta davvero. Ti piace giocare a calcio? Gioca molto. Se stai a casa sui social non potrai avere successo, è più difficile”.

Su calcio fisico e tattica:

“Da quando ho iniziato sempre si è fatta questa discussione sul fisico. Oggi si alimentano e allenano meglio, ma a calcio possono giocare tutti. E credo che la tattica serva solo per aiutare i giocatori a render meglio, non va separata dalla tecnica. La tattica è un modo per far capire che tutti andiamo nella stessa direzione, non è una cosa estetica, è al servizio dei giocatori. Non significa che i giocatori non abbiano libertà, ma io credo che sia fondamentale perché senza sarebbe difficile stare insieme”.

Sul talento in Italia:

"Del talento c’è ovunque, non credo che in Italia non ci sia talento. Non seguo tanto perché non ho molto tempo ma sono sicuro che ci sia”.

Sulla contrapposizione fra risultatisti come Allegri e giochisti come ad esempio De Zerbi:

"Questo è un discorso antico. Pensi che Allegri voglia vincere e De Zerbi no? Allegri pensa di farlo alla sua maniera e l’altro alla sua. Tutti gli allenatori vogliono vincere, nessuno pensa solo al bello e dice che non gli interessa vincere. Non ho mai visto un allenatore che non vuole vincere o un giocatore che non vuole giocare bene. Sono modi di interpretare il calcio”.

Sulla Juventus:

"Non mi ha mai cercato. Allenare in futuro in Italia? Qui in Italia si mangia molto bene. Mi piace molto l’Italia, vengo spesso in vacanza".

Sul talento più grande con cui ha giocato: "Baggio".