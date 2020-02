Griezmann: "A ritorno sarà molto diverso, avremo più spazi! Per l'1-1 sfruttata la loro stanchezza" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, ha segnato il gol del pari con un tap-in vincente, autore poi di una buona prestazione. E' stato proprio l'attaccante francese ad essere intervistato dai colleghi spagnoli appena terminato il match in campo.

Queste le dichiarazioni di Griezmann a caldo riguardo Napoli-Barcellona:

"Contento dell'1-1 e del gol? Credo che volevamo vincere, siamo venuti per vincere, ci abbiamo provato e non è stato possibile. All'inizio è stato difficile creare spazio e tirare in porta, non ci siamo riusciti. Poi abbiamo approfittato della loro stanchezza per creare delle occasioni.

Dobbiamo lavorare su questo, sul creare maggiormente spazi. È il mio compito di andare in profondità e a volte mi vedono e a volte non mi vedono. Nella prima parte non ho fatto molto e nella seconda abbiamo avuto più opzioni.

Gara di ritorno? Ora dobbiamo giocare a casa, che sarà molto diverso. Abbiamo il Clasico, prima. Avremo più spazi e un campo più grande, vogliamo vincere. Favoriti per vincere la Champions? Ragioniamo un turno alla volta".

Sul Clasico? Sappiamo che è una settimana molto importante. Siamo ben concentrati. Dobbiamo recuperare e preparare l'incontro contro la squadra di Madrid".