Ultime calcio Napoli. Ciccio Graziani, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda su Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Vediamo se Napoli ed Inter riescono a lottare per lo scudetto: se non distratta dalla Champions la Juve per me in serie A ancora non ha rivali".