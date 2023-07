Graziani: "Osimhen? Fossi in De Laurentiis farei solo una cosa! Rivincere lo scudetto non sarà facile per due motivi"

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Trattenere Osimhen? Conta tantissimo, non c’è un sostituto che possa garantire rendimento e gol del nigeriano. Fossi in De Laurentiis chiuderei le orecchie per non ascoltare offerte, poi se girano cifre fuori mercato ci puoi fare poco. Certamente se vuoi ripartire su quei livelli in Europa ed in Italia non puoi privarti di Osimhen, anche per dare certezza ai tifosi per il futuro. Rivincere lo scudetto non sarà facile, anche perché il Napoli sarà la squadra da battere e le altre si rinforzeranno. Il gruppo va lasciato tranquillo, mantenendo l’entusiasmo perché gli automatismi sono quelli ed hanno funzionato a meraviglia. Kim puoi anche sostituirlo nonostante la stagione incredibile, ma giocatori come Lobotka e Kvaratskhelia non hanno sostituti”.